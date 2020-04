Covid-19: Autoridades sanitárias de São Vicente iniciam ações de desinfeção – c/vídeo

7/04/2020 15:50 - Modificado em 7/04/2020 15:53

As autoridades sanitárias da ilha de São Vicente, já iniciaram o trabalho de desinfeção do centro da cidade e das zonas periféricas, para evitar a propagação do novo coronavírus na ilha, que já registou um caso positivo de Covid-19.

Os trabalhos de desinfeção tiveram início na tarde de segunda-feira, pelos técnicos da Proteção Civil, Delegacia de Saúde e Polícia Nacional. A ação incidiu, sobretudo, no perímetro próximo da Delegacia de Saúde de São Vicente, que é um dos espaços muito frequentado pela população. Ainda na mesma tarde foi desinfetada a Avenida Capitão Ambrósio, junto aos Salesianos, na Ribeira Bote e outras localidades da cidade do Mindelo, incluindo o perímetro da casa da cidadã de nacionalidade chinesa que testou positivo para COVID-19. A casa da empregada doméstica também foi alvo de desinfeção.

Os trabalhos de desinfeção prosseguiram hoje no Mercado Municipal e Mercado de Peixe e ainda nos jardins infantis e parques infantis, ruas e passeios para evitar a propagação do novo coronavírus em São Vicente.

Nos próximos dias, técnicos da Proteção Civil, Delegacia de Saúde, Câmara Municipal e Polícia Nacional vão continuar este trabalho em todas as ruas de Mindelo e zonas periféricas.