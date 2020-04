Ministério da Cultura lança edital para participação na iniciativa “EmPalco100Artistas”

7/04/2020 01:31 - Modificado em 7/04/2020 01:31

O programa abrange as artes plásticas, dança, música, teatro, stand up comedy, slam poesia / literatura.

Criado pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), o programa está enquadrado no conjunto de medidas para ajudar os artistas e fazedores da cultura a ultrapassar este tempo de crise provocada pela pandemia do Covid-19.

Conforme o MCIC, “EmPalco100Artistas” tem como finalidade a transferência de verbas para artistas e criadores que perderam rendimento por causa da crise. “Trata-se de um projeto dedicado, exclusivamente, aos artistas cabo-verdianos residentes em Cabo Verde e é extensivo a toda a classe artística, desde que o projeto apresentado se enquadre num formato possível de ser gravado e transmitido online”.

MCIC lança o Edital #EnPalco100Artistas para apoiar a classe artística e criativa residente em Cabo Verde durante a pandemia do Covid-19

O programa #EnPalco100Artistas tem como objetivo primordial a transferência direta de rendimento para os artistas e criadores com residência fixa em Cabo Verde, que vivem exclusivamente da arte e que devido às medidas de contingência e confinamento viram canceladas as suas atividades profissionais e artísticas, ou seja, fonte de rendimento, conforme o MCIC

O foco do programa é escolher, de 6 a 12 de abril de 2020, 100 (cem) artistas, atuações e performances, nas áreas artística como, as Artes Plásticas, a Dança, a Música, o Teatro, Stand Up Comedy e Slam Poesia /Literatura, agrega-las numa plataforma e disponibilizá-las online, de forma gratuita.

“Nada que não tem sido feito pelos profissionais liberais ligados ao setor criativo nas redes sociais, no entanto, destaca-se a disponibilização pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o montante de 10.000,00 (dez mil escudos cabo-verdianos) para cada atuação/performance.

Caso o artista beneficie de qualquer outra prestação atribuída pelo Estado de Cabo Verde, durante a vigência das medidas restritivas adotadas no âmbito da pandemia do Covid-19, terá direito apenas a 60% do montante previsto no ponto anterior.

Numa altura em que o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus, decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as classes profissionais, sem excepção, e famílias enfrentam o desafio de reinventarem as suas profissões e, consequentemente, manterem os seus rendimentos e a sua sobrevivência.

O Governo de Cabo Verde, ciente do papel da arte e da cultura na formação do cidadão, estabelece esta medida de proteção social à classe artística e criadora e enfatiza o grande contributo desta neste momento delicado e excecional.