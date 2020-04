Coronavírus. O papel do isolamento social no seu controle – Opinião

A médica, cabo-verdiana, Erica Leite, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e com Especialidade em Medicina Interna pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS defende neste artigo que “o que se tem de EVIDÊNCIA, até o momento, é que a única maneira eficaz de reduzir o contágio é através do isolamento horizontal, isto é, todos os indivíduos que não trabalham em serviços essenciais (conforme a determinação de cada Estado) e que sejam do grupo de risco, devem ficar em isolamento domiciliar. Com isso, o contágio na população ocorre em menor proporção e de forma gradual, o que não sobrecarrega o sistema de saúde. Quanto menos pessoas doentes ao mesmo tempo, melhores condições de tratamento para os pacientes graves.

Quem é esse vírus que, como diz o bom brasileiro, veio abalar as estruturas da nossa sociedade?

Coronavírus são vírus patogênicos, ou seja, capazes de causar doença em algum hospedeiro, seja ele humano ou de outra espécie animal. Em dezembro de 2019, foi identificado um novo tipo de coronavírus, denominado COVID-19. Este tem capacidade de propagação elevada e causa pneumonia, predominantemente em grupos de pacientes mais vulneráveis, os chamados grupos de risco. O vírus espalhou-se rapidamente pela China e pelo mundo e foi declarado como pandemia pela OMS no dia 11 de Março de 2020.

O que é uma pandemia?

É quando uma doença infecciosa se dissemina a nível mundial (2 ou mais continentes) e com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. De uma forma simplificada, trata-se de uma doença que se espalha rapidamente pelos continentes sem que haja controle de sua transmissão. A questão da gravidade da doença não entra no conceito de pandemia.

A infecção pelo COVID-19 é uma situação clínica nova, e tudo que temos de informação até o momento baseia-se em experiências e dados coletados dos países já afetados, principalmente a China.

Quais os sintomas do coronavírus?

Os sintomas mais comuns são: febre (em mais de 90% dos que desenvolvem sintomas), fadiga e tosse seca. Dores musculares, falta de ar e produção de escarro/secreção respiratória ocorrem com frequência. Dor de garganta, perda de olfato ou paladar podem estar presentes, mas são menos comuns. Sintomas de rinite (congestão nasal, nariz escorrendo, coceira no nariz) são infrequentes e ocorrem bem menos do que no resfriado comum, por exemplo.

A maior parte dos casos são assintomáticos ou com sintomatologia leve, principalmente em jovens saudáveis. Há, todavia, casos mais graves em que a falta de ar é mais intensa ou há complicações (cerca de 20% dos casos); nesses casos, faz-se necessário o atendimento hospitalar e potencial internamento. Em cerca de 5%, segundo a OMS, ocorre o internamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), com necessidade de suporte respiratório. Desses casos mais graves, metade, em média, evoluem a óbito.

O aumento súbito de casos pode sobrecarregar a capacidade do sistema de saúde, ocasionando seu colapso. Há, por conseguinte, aumento de mortes tanto pelo próprio coronavírus quanto por outras causas: com o grande número de casos simultâneos necessitando de auxílio hospitalar, esgotam-se os recursos, como por exemplo leitos hospitalares, para o tratamento de demais doenças.

Como o vírus se transmite?

– Contacto de mãos contaminadas com mucosas – olhos, nariz, boca. As mãos podem contaminar-se através do contacto com superfícies contaminadas (pele, roupas, objetos que tenham tido contato com secreções ou gotículas de pacientes contaminados).

– Gotículas (pequenas gotas de saliva, secreção da mucosa oral e respiratória, invisíveis à visão humana) que entrem diretamente em contato com mucosas. Isso ocorre, por exemplo, quando alguém tosse se cobrir adequadamente a boca a uma distância inferior a 2 metros de outrem, principalmente em ambientes pouco ventilados.

Por que devemos ficar em casa?

O vírus tem uma taxa der transmissão elevada por diversos motivos:

I. Não temos imunidade a ele por tratar-se de um grupo (cepa) nova de vírus.

II. Por sobreviver muito tempo em superfícies, prolonga o risco de contágio

III. Parte dos pacientes saudáveis (principalmente jovens) podem ter infecção sem sintomas; assim, estes podem transmitir o vírus a diversas pessoas sem saberem que estão contaminados.

O que se tem de EVIDÊNCIA, até o momento, é que a única maneira eficaz de reduzir o contágio é através do isolamento horizontal, isto é, todos os indivíduos que não trabalham em serviços essenciais (conforme a determinação de cada Estado) e que sejam do grupo de risco, devem ficar em isolamento domiciliar. Com isso, o contágio na população ocorre em menor proporção e de forma gradual, o que não sobrecarrega o sistema de saúde. Quanto menos pessoas doentes ao mesmo tempo, melhores condições de tratamento para os pacientes graves.

Todos os que saem de casa são potenciais vetores de transmissão. Há sempre algum risco de ser contaminado – mesmo com os devidos cuidados – ou de transmitir a doença. Por isso, não se deve sequer entrar na discussão de qual tipo de isolamento adotar. Mais uma vez, lembremos que as decisões devem ser baseadas em evidências e experiência de outros países que já passaram ou estão passando pelo processo.

O que acontece se não se fizer isolamento?

Em Cabo Verde foi adotada a supressão precoce (distanciamento social precoce para toda a população), quando (na fase em que) há 0,2 mortes por 100.000 habitantes por semana e mantida. As evidências coletadas mostram que esta é a melhor estratégia, como ver-se-á (TEMER) a seguir.

O Imperial College of London realizou um estudo solicitado pelo primeiro ministro britânico, Boris Johnson, em que calculou os desfechos possíveis da doença conforme a estratégia de isolamento adotada, cujos dados foram determinantes na mudança da estratégia de isolamento no Reino Unido. O mesmo modelo pôde ser aplicado para todos os países, incluindo Cabo Verde. Os dados estão na tabela abaixo.

# Cenário 1- Sem medidas de mitigação

Não se adota nenhuma medida de isolamento. O pico de infecção é precoce e há o maior número de casos simultâneos.

População total: 555988

População infectada: 522151

Mortes: 2035

Indivíduos necessitando hospitalização: 12764

Indivíduos necessitando UTI: 2699

#Cenário 2 – Com distanciamento social de toda a população:

Adotam-se medidas de redução do contato social, como tentativa de manter distanciamento de 1 a 2 metros entre as pessoas. O comércio mantém-se ativo. Não tem sido eficaz.

População infectada: 370351

Mortes: 1417

Indivíduos necessitando hospitalização: 8840

Indivíduos necessitando UTI: 1879

# Cenário 3 – Com distanciamento social E REFORÇO do distanciamento dos idosos:

Similar ao acima, mas a estratégia consiste no afastamento do trabalho das indivíduos do grupo de risco. Não se mostrou eficaz por não se conseguir isolar adequadamente esse grupo e pela doença ter também potencial de gravidade em jovens.

População infectada: 370964

Mortes: 1278

Indivíduos necessitando hospitalização: 8492

Indivíduos necessitando UTI: 1694

# Cenário 4 – Com supressão tardia

Adota-se isolamento da população como um todo, com manutenção apenas de serviços essenciais abertos.

População infectada: 198436

Mortes: 754

Indivíduos necessitando hospitalização: 4596

Indivíduos necessitando UTI: 978

Demanda por hospitalização no pico da pandemia: 1884

Demanda por leitos de UTI no pico da pandemia: 367

# Cenário 5 – Com supressão precoce

Similar ao acima, mas com o diferencial do tempo em que foi instituído: o isolamento é adotado precocemente. Esta é a estratégia adotada por Cabo Verde e que tem sido a mais eficaz.

População infectada: 38566

Mortes: 142

Indivíduos necessitando hospitalização: 877

Indivíduos necessitando UTI 189

Demanda por hospitalização no pico da pandemia: 254

Demanda por leitos de UTI no pico da pandemia: 48

Os dados estimados estão em consonância com os desfechos analisados até o momento, o que corrobora seus resultados. Assim, a supressão precoce é a melhor estratégia, não só por reduzir a contaminação como também, drasticamente, o número de mortos. Países que adotaram estratégias mais brandas de início estão sofrendo com o maior incidência e mortalidade – como Itália, Estados Unidos e Espanha, os obrigando a adotar medidas mais drásticas em um segundo momento. Portanto, diante do exposto, o melhor que todos nós temos para fazer é ficar em casa, reduzindo ao máximo o contacto com outrem e ambientes diversos. A situação é grave para todos, mas com a estratégia correta venceremos este desafio.

Transcrevo uma conversa que tive com a minha avó esta semana:

– Sabes, tenho minha passagem de volta para São Vicente no dia 17 de Abril, o que achas? – me perguntou.

– Vó, eu não contaria com viagens, principalmente na tua condição de grupo de risco, para os próximos 2 meses – respondi.

– Tenho saudades de ver o pessoal, os filhos, os netos, mudar de ares, fazer coisas diferentes – me disse tristonha.

– Vó, infelizmente é algo necessário e pensa que são famílias em todo o planeta fazendo esse sacrifício, um sacrifício grande a nível individual, mas que está acontecendo a nível global. E, garanto, ver entes queridos partirem, precocemente, por algo potencialmente controlável, é uma dor muito maior.

“No fim do dia, a cura da Humanidade está num coração que sabe amar; e a fórmula de amar só é multiplicada quando dividida.”

Fabio Brazza (Geometria – RapBox /Projeto Orgânico)

Pedro Abrahim Cherubini

Eduíno Santos

Autoria:

Érica Neves Leite

Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Especialidade em Medicina Interna pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS

Especialidade em Geriatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS

Médica da emergência do Hospital São Lucas da PUCRS

Médica do Programa Melhor em Casa/AHVN