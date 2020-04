Restaurantes de São Vicente recorrem ao “Take Away” na tentativa de salvar o negócio

6/04/2020 19:30 - Modificado em 6/04/2020 19:30

Alguns empresários de restauração da ilha de São Vicente, tentam adaptar-se ao estado de emergência declarado pelo Presidente da República, devido a pandemia do Covid-19, e apostam agora, ainda que de portas fechadas, em servir refeições “Take Away”.

O nosso país entrou no nono dia de estado de emergência, declarada para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus e que já infetou sete pessoas, entre os quais um óbito a lamentar. De resto São Vicente é a ilha que registou o último caso positivo de Covid-19 no país.

Com a vigência do estado de emergência, a população é obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, e empresas não essenciais fechadas e todas as ligações marítimas e aéreas domésticas suspensas.

Os restaurantes e padarias podem funcionar, mas apenas em regime de “Take Away”, como prevê o decreto-lei que regulamenta o estado de emergência até 17 de abril.

Essa exceção tem sido utilizada por vários gerentes de restaurantes da ilha de São Vicente na tentativa de salvar o negócio em tempos difíceis que o país atravessa, recorrendo ao “Take Away”. Entre estes restaurantes estão o Dokas Restaurant, Onda Morna, O Sabor, Pastelaria Morabeza, entre outros, que recorreram a este serviço para manter os serviços mínimos, mas que ainda não conseguiram ter uma boa resposta por parte dos clientes, esperando os mesmos por melhorias nos próximos dias.

Por outro lado, o Cantinho da Braza, que está no ramo de entrega ao domicílio há cerca de um ano, tem tido êxito com este serviço, devido a experiência adquirida e uma clientela fidelizada.