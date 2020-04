Aumenta números de pessoas em quarentena em São Vicente. Cerca de duas dezenas são profissionais de saúde

6/04/2020 19:17 - Modificado em 6/04/2020 19:17

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, assegurou hoje que o número de pessoas em quarentena na ilha de São Vicente passou para 159 pessoas, sendo 129 em quarentena domiciliária e 30 em quarentena obrigatória, distribuídos pelo Hospital Batista de Sousa, Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e Hotel Dom Paco.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, realizada na tarde de hoje na cidade da Praia, para atualização do ponto de situação do Covid-19 no país. Estas pessoas que estão em quarentena na ilha de São Vicente, conforme a mesma fonte, são decorrentes do inquérito epidemiológico em curso ligado ao caso positivo de Covid-19, registado na sexta-feira a uma cidadã de nacionalidade chinesa.

Artur Correia afirmou que as sete amostras analisadas e que deram resultado negativo, são dos contactos próximos da paciente infetada, onde constam o marido, a filha e os profissionais de saúde da clínica privada e do Hospital Batista de Sousa que tiveram contacto direto e próximo com a senhora.

O mesmo avançou que entre as pessoas em quarentena encontram-se cerca de duas dezenas de profissionais de saúde ligados ao Hospital Batista de Sousa e da clinica privada à qual a senhora se dirigiu após os primeiros sintomas.

Já em termos gerais, Artur Correia, apontou que estão em quarentena obrigatória na cidade da Praia 222 pessoas, Boa Vista são 200 as que estão no Hotel Riu Karamboa, e ainda 30 pessoas em São Vicente.