DNS não descarta hipótese da filha do caso positivo de Covid-19 em São Vicente ser o foco de infeção

6/04/2020 19:01 - Modificado em 6/04/2020 19:01

Por ter a filha do primeiro caso positivo de Covid-19 em São Vicente, regressado a Cabo Verde no passado dia 27 de Fevereiro e de a sua amostra estar na lista das sete que deram negativo, Artur Correia, Director Nacional de Saúde, garantiu que não está excluída a hipótese de esta ter sido o “caso zero”. No entanto, assegurou que existem outras hipóteses em cima da mesa.

O mesmo vincou que neste momento as autoridades sanitárias estão a progredir nas investigações para se chegar a uma conclusão mais consensual. Isso não exclui a possibilidade da filha da cidadã chinesa ter sido o foco da infeção que este caso teve origem.

Para Artur Correia, apesar de a filha estar no lote de potenciais suspeitos transmissores do vírus, existe a possibilidade da infeção ter tido origem através de um outro estrangeiro, que esteve na ilha de São Vicente e que teve contacto com o caso que deu positivo. “Há varias hipóteses. Tudo está em cima da mesa mas, com certeza, brevemente chegaremos a uma conclusão mais consensual entre os técnicos, para podermos ficar mais descansados e eliminar esta hipótese, que também é possível, de transmissão comunitária. Pelo menos os dados até este momento não indicam que haja esta transmissão comunitária.” salientou.

O DNS apontou os próximos dias como importantes para clarificar todos os cenários à volta deste caso.

Artur Correia avançou hoje que não existem novos casos suspeitos a nível nacional, faltando apenas conhecer os resultados dos dois casos suspeitos da Boa Vista cujo as amostras devem chegar no final da tarde à cidade da Praia e que amanhã serão conhecidos os resultados.