Covid-19: Medicentro garante que foram cumpridos todos os protocolos médicos. HBS admite falhas na abordagem do caso

6/04/2020 15:05 - Modificado em 6/04/2020 15:57

O diretor da clínica privada, Medicentro em São Vicente, que se encontra em quarentena domiciliária, assegura que a estrutura de saúde que dirige respeitou todo o protocolo que a situação exige, no atendimento e tratamento da paciente de nacionalidade chinesa que veio a testar positivo para Covid-19.

Sabe-se que em qualquer lugar é ativada a Linha Verde 800 11 12, criada para as pessoas reportarem casos suspeitos de infeção do novo coronavírus, Covid-19 e pedido de informação. Pelas declarações feitas, tanto pelo ministro da Saúde, como pelo hospital em São Vicente, o médico que atendeu a paciente com Covid-19, não fez isso. Porque, conforme o diretor do Medicentro, todos os procedimentos de despiste deram negativos.

Entretanto, Andrés Fidalgo diz que na primeira consulta da paciente de nacionalidade chinesa, a 25 de Março, esta apresentava os sintomas de tosse, febre e alguma dificuldade respiratória.

Técnicos de saúde ouvidos pelo NN consideram que “Devido aos sintomas e tendo em conta a atual situação, a paciente deveria ser tratada, desde logo, como caso suspeito e conforme o plano de contingência do Ministério da Saúde, fazer o isolamento “dos casos suspeitos nas próprias estruturas sanitárias onde forem identificados”. Defendem que a clínica privada “deveria ter tido esse procedimento e posteriormente procedido à notificação imediata ao Delegado de Saúde e ao Serviço de Vigilância Integrada e Resposta da DNS, através dos telefones ou outros meios.”

O director da clínica afirma, no entanto, que com base no plano de contingência, que a clínica havia implementado desde o dia 17 de março, a paciente foi submetida ao interrogatório, com três perguntas básicas orientadas pela OMS e Ministério da Saúde.

Questionário usado nos serviços de saúde

Em entrevista a RCV, assegura que foi aplicado “o mesmo questionário que está sendo usado no sector público e triagem dos resultados, sempre foi negativo”, explica. Mas, o referido questionário tem as seguintes perguntas: Tem algum desses sintomas – Febre, tosse, dor no corpo, espirros, falta de ar e dor de garganta.

Diz o questionário se o paciente não apresenta esses sintomas entra na sala de espera e faz a ficha de atendimento sem restrição. Mas, neste caso, pelos dados fornecidos pelo Ministro da Saúde a paciente, quando no dia 25 foi à clínica já apresentava sintomas. O questionário diz que se apresenta esses sintomas, deve-se fazer as seguintes perguntas: Viajou recentemente para fora do país? Qual país e quando? China? Teve contacto com alguém que veio do estrangeiro nos últimos 30 dias?

Estipula o questionário que se o paciente não teve contacto com alguém que veio do estrangeiro nem viajou, entra na sala e faz a ficha de atendimento sem restrição. Se sim, o utente não entra na sala de espera e é convidado a entrar na ambulância.

O director do Medicentro, em entrevista a RCV, disse que a paciente não revelou o facto da filha ter viajado para o exterior no espaço de 30 dia, por isso conclui que o questionário deu negativo e não trataram o caso como suspeito de COVID-19.

O inquérito que o ministro vai mandar realizar irá, certamente, esclarecer em pormenor o que se passou no Medicentro. Mas, um facto não pode ser negado: o questionário mostrou que não é suficiente para determinar se um utente é ou não suspeito de COVID-19.

Basta uma omissão, um esquecimento, como aconteceu, para se falhar na deteção. E fica uma pergunta: mesmo com a resposta negativa ao questionário, um médico tendo pela frente uma pessoas com tosse, febre e alguma dificuldade respiratória, sintomas parecidos ao COVID-19, não deveria ter acionado a linha 800 11 12, criada para as pessoas reportarem casos suspeitos de infeção do novo coronavírus, quando no dia 25 lhe mandou para casa para depois ser reavaliada? O questionário substitui a avaliação medica?

O diretor do Medicentro garante ainda que o médico que atendeu a paciente tomou toda a proteção devida, “o pessoal médico já estava protegido há uns dias”. Diagnosticada uma pneumonia em estado bem avançado, foram feitos exames para descartar a tuberculose e começou o tratamento com antibiótico sempre em contacto com o marido.” Isto significa que na clínica não foi tratado como um caso de COVID-19, quando, sabe-se agora, a paciente estava infetada.

“A paciente foi atendida no dia 25 e depois de 48 horas de tratamento e na reavaliação na sexta-feira, 27, com a situação a piorar, encaminharam-na para o hospital numa ambulância com todos os meios de proteção”. Mesmo no dia 27 não é enviado para o HBS como suspeito de COVID-19, mas sim com uma pneumonia atípica.

No banco de Urgência fizeram o teste do questionário, o mesmo que foi feito na clínica, e claro, também deu negativo. Sendo assim não teve o tratamento que deve ser dispensado a um caso suspeito de COVID-19.

E nessa condição, no Hospital Baptista de Sousa, como já tinha acontecido na clínica privada, a paciente passa por vários locais, não cumprindo o protocolo para Covid-19. A doente não foi levada ao HBS, com um condutor e uma ambulância numa entrada reservada aos suspeitos do Covid-19. Não foram tomadas nenhumas medidas de segurança, para preservar o bem estar dos funcionários de saúde envolvidos, bem como, outros pacientes que estavam na ala de internamento na medicina.

Na altura do primeiro caso suspeito, Germano Almeida, o HBS avançou que tem diferentes cenários para pessoas que possam chegar às urgências para consultas, seguindo as diretrizes nacionais e da OMS. A questão que se coloca é o porque de não ter seguido estas mesmas recomendações, com a cidadã de nacionalidade chinesa.

Arlindo do Rosário, ministro da Saúde, em conferência de imprensa, no domingo, disse que a direção do hospital de São Vicente reconheceu falhas na condução do processo da paciente infetada com COVID-19. Arlindo do Rosário promete “apurar todas as responsabilidades implicadas nesse processo”.

No entanto, o ministro de saúde, não menciona se a clínica privada que atendeu a paciente e que não a sinalizou como caso suspeito vai ser alvo do inquérito . Para já, a referida clínica foi encerrada para desinfeção e todo o pessoal que teve contacto com a paciente chinesa está de quarentena.

Atualizado às 15h47