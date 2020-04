Ulisses Correia e Silva: “Muita força aos cidadãos de São Vicente”

6/04/2020 13:22 - Modificado em 6/04/2020 13:22

Na sequência do primeiro caso positivo de Covid-19 registado na ilha de São Vicente, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, esta segunda-feira, desejou “muita força” aos cidadãos da ilha e pediu que confiem nas autoridades de proteção civil, sanitárias e de saúde.

Ulisses Correia e Silva, que falava em conferência de imprensa realizada esta manhã na cidade da Praia, onde estiveram presentes representantes das Forças Armadas e a Polícia Nacional, disse que é preciso a população de São Vicente “manter a serenidade, cumprir com maior rigor” as normas e os procedimentos de isolamento social e de proteção individual, isto depois de ilha registar o seu primeiro caso positivo de Covid-19.

“É preciso confiar nas autoridades. Estamos num combate que se ganha com verdade, humildade, determinação e com confiança nas autoridades de proteção civil, sanitárias e de saúde” salientou o PM.

O mesmo referiu que o nosso sistema nacional de saúde apresenta fragilidades, mas que tudo está a ser feito para dar respostas à altura das circunstâncias do momento de gravidade que o país vive.

Face ao Estado de Emergência que se vive no país, UCS, diz que o balanço é “positivo e na grande maioria” as pessoas estão a cumprir as medidas em vigor. “Mas é preciso que sejam cumpridas ainda mais e com maior rigor. Não fintar as restrições e as proibições, porque pode colocar em causa a saúde de toda a comunidade. É preciso mais uma vez cumprir e com rigor. Está provado que o grau de impacto do isolamento social tem um reflexo no número de infectados. Quanto mais pessoas estiveram em casa menos infectados com a doença existirão. E menos pressão existirá sobre os hospitais” frisou o PM, pedindo assim que todos respeitem as medidas ficando em casa.