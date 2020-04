Estado de Emergência: MAI aponta cumprimento da população em cerca de 85%

6/04/2020 13:10 - Modificado em 6/04/2020 13:10

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, garantiu hoje que globalmente o país está a cumprir com o Estado de Emergência, o que representa uma taxa de 85%. Mas garante que após o período de sensibilização haverá uma intensificação das medidas, assegurando que as autoridades vão continuar com a apreensão de viaturas na via pública que estejam a circular sem a devida autorização.

Paulo Rocha afirmou que, neste momento, a maior preocupação tem incidido nos bairros, onde as pessoas têm a tendência de ficar mais à porta de casa, o que poderá causar algumas aglomerações. Com isso, esclareceu que as autoridades estão atentas e a sensibilizar estas pessoas a ficarem dentro das suas residências, o que impede o vírus de se propagar.

“Estamos na segunda semana do Estado de Emergência e é gradualmente que vamos consciencializando as pessoas a ficarem em casa. Mais, acrescentou, estamos em termos gerais muito bem, com uma taxa de cumprimento de 85%”. Estes números foram revelados numa conferência de imprensa realizada na manhã de hoje na cidade da Praia.

Sobre a detenção de viaturas a circular nas vias públicas sem autorização prévia para tal, o ministro, vincou que em alguns casos existe “clara desobediência e abuso” por parte das pessoas, o que obriga as autoridades a tomarem medidas mais extremas. “Sempre nesta ótica de pedagogia e de sensibilização a polícia tem estado a devolver algumas viaturas. Já devolveu várias. Mas as pessoas precisam entender que a polícia vai continuar a apreender viaturas.

Vai continuar a atuar em todo o país, “porque temos de conseguir vencer esta batalha. É uma necessidade e obrigação” salientou, Paulo Rocha, pedindo às pessoas que não coloquem as autoridades nesta situação “difícil” de ter de apreender as viaturas e deter pessoas.