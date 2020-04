Viagens marítimas de abastecimento de mercadorias entre Santo Antão e São Vicente suspensas

5/04/2020 23:49 - Modificado em 5/04/2020 23:49

O transporte de mercadorias entre as ilhas de Santo Antão e São Vicente, que estava a decorrer normalmente quando o país entra no oitavo dia do Estado de Emergência, foi suspensa pelo Governo, no sábado, 04, isto devido ao surgimento do primeiro caso positivo de Covid-19 na ilha de São Vicente, registado na sexta-feira. Uma situação que apanhou desprevenido alguns condutores que ficaram retidos em São Vicente. Ainda não se sabe quando serão retomadas essas viagens.

O estado de emergência a vigorar em todo o país, permitia o abastecimento de mercadorias entre as ilhas de São Vicente e Santo Antão, onde diariamente muitos condutores da ilha das montanhas, fazem o percurso ida/volta com o fim de abastecer o mercado de produtos agrícolas e outros bens de primeira necessidade.

O aparecimento do primeiro caso positivo de Covid-19 em São Vicente, na sexta-feira, diagnosticado a uma cidadã de nacionalidade chinesa residente na ilha há cerca de 5 anos, fez com que o Governo suspendesse as ligações marítimas de abastecimento de mercadorias entre estas duas ilhas.

Um facto que apanhou desprevenido cerca de 25 condutores de Santo Antão, que ficaram retidos em São Vicente, desde a manhã de sábado, sem poder seguir viagem para a sua ilha. Muitos dizem não ter onde ficar e preocupados apontam avultados prejuízos com a perda de produtos congelados que levam nas viaturas.

O certo é que a CV InterIlhas, empresa que opera nas linhas marítimas, salienta que a decisão emana do Governo, através do Ministério da Administração Interna, tendo esta comunicado a CV InterIlhas, que procedesse à suspensão das referidas ligações marítimas.

Conforme a mesma fonte, as ligações marítimas de abastecimento de mercadorias entre Santo Antão e São Vicente, estarão suspensas até esta segunda-feira 06 de Abril. Mas, questionada por parte do NN, sobre quando seria possívem requisitar um bilhete de passagem para o percurso Santo Antão/São Vicente, fomos informados de que não poderiam fazer uma previsão de viagem nos próximos dias, deixando a ideia de que a suspensão ainda vai demorar alguns dias.