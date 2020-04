MS anuncia primeiro caso de recuperação da Covid-19 : Teste ao agente da PJ deu negativo

5/04/2020 23:35 - Modificado em 5/04/2020 23:35

O ministro da Saúde e da Segurança Social, anunciou hoje que o funcionário da Polícia Judiciária, na cidade da Praia, que estava infectado com o Covid-19 é o primeiro caso no país a recuperar da doença.

De acordo com o Arlindo do Rosário, depois de ter acusado positivo para Covid-19 no passado dia 25 de Março, após ter regressado de uma viagem a França e Portugal, onde esteve de férias, um novo teste efectuado deu negativo, confirmando assim ser o primeiro caso recuperado de Covid-19 no arquipélago.

De recordar que este funcionário da PJ, está em isolamento no Hospital Agostinho Neto, desde o passado dia 25 de Março, depois de ter estado em quarentena domiciliária. Na sequência deste caso recorda-se o país teve o primeiro caso de contágio local, quando a mulher do agente da PJ acusou positivo para Covid-19.