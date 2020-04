Covid-19/Diáspora: Oito mortes e pelo menos dez cabo-verdianos infetados pelo novo coronavírus

O NN fez uma radiografia, até ao momento, dos cabo-verdianos residentes em países europeus e a forma como estão sendo afetados pela pandemia do novo coronavírus. Pelas informações recolhidas, até ao momento, o registo é de oito mortes a lamentar e os casos de infeção são de cerca de dez .

Na Holanda, até a manhã deste domingo, havia o registo de 4 mortes de cabo-verdianos devido a covid-19, não se sabendo ainda se há mais pessoas infetadas no seio da comunidade cabo-verdiana naquele país.

Já no Luxemburgo, as estatísticas apontam para uma morte, ocorrida na quinta-feira, 02, sendo este até ao momento os dados avançados pela nossa embaixada no grão-ducado.

Portugal que também acolhe uma vasta comunidade de cabo-verdianos, conta com uma morte (um cidadão da ilha de Santiago) e dois casos positivos já confirmados pelas autoridades sanitárias desse país e avançadas pela nossa embaixada.

A França, outro dos países que acolhe um grande número de cabo-verdianos, e dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, tem registo de duas mortes, sendo duas mulheres naturais de São Vicente, que residiam na capital francesa.

Quanto a Espanha, outro dos países europeus mais fustigados pela pandemia do novo coronavírus, os números apontam para três casos positivos já detetados em cabo-verdianos e, felizmente, nenhuma morte a lamentar.

Por fim a Itália, que a par da Espanha e França são os três países europeus mais afectados por esta pandemia que teve início em dezembro na China, país onde já morreram milhares de pessoas, os dados dão conta de cinco cabo-verdianos infetados, e que estão em tratamento e em fase de recuperação.