São Vicente: Mais de 100 pessoas em quarentena e sete amostras de casos suspeitos recolhidas para testes

5/04/2020 18:55 - Modificado em 5/04/2020 18:55

Na sequência do primeiro caso positivo na ilha de São Vicente, registado na sexta-feira, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, garantiu que mais de 100 pessoas estão em quarentena. Destas foram já testadas sete pessoas , cujas amostras seguirão no final da tarde de hoje para a cidade da Praia, onde serão feitos os testes.

Arlindo do Rosário referiu que as amostras vão seguir viagem num voo afretado pelo Governo para os devidos efeitos [voo esse que conforme pudemos apurar partiu de S. Vicente no final desta tarde] e que serviu para trazer equipamentos, mas também uma técnica de epidemiologia para reforçar a equipa de saúde da ilha.

O Ministério da Saúde apontou que entre as pessoas que estão em quarentena, muitos são profissionais de saúde, tanto do Hospital Batista de Sousa, como da clínica privada, onde a paciente foi atendida. Estão também em quarentena contactos próximos. São 86 pessoas em quarentena domiciliária e os restantes em quarentena obrigatória, num dos hotéis da cidade do Mindelo e no centro de Estágio do Mindelo, alem dos que estão em isolamento no HBS

Sobre o estado de saúde da paciente que deu entrada no Hospital Batista de Sousa em estado grave no dia 27 de Março, e cujo teste deu positivo para Covid-19, o ministro revelou que está em “francas melhorias”.

Arlindo do Rosário revelou que prossegue a investigação para determinar a fonte da infeção.