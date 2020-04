Ministro de Saúde reconhece que houve falhas e manda instaurar inquérito – atualizado

5/04/2020 17:34 - Modificado em 5/04/2020 18:41

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, reconheceu que ontem na conferência de imprensa, não lhe tinham transmitido todos os dados sobre o caso de infeção de covid-19 que foi atendido no Hospital Batista de Sousa (HBS), em São Vicente

O ministro disse que posteriormente recebeu informações do HBS e da Delegacia de Saúde de São Vicente, reconhecendo que houve falhas no procedimento. Este online também publicou uma matéria onde mostrou que houve quebra do protocolo.

E neste sentido o ministro acrescenta que em nome da verdade mandou instaurar um inquérito para apurar as responsabilidades.

“Que as falhas sejam deviamente apuradas e que, naturalmente, sejam assacadas as devidas responsabilidades. A minha confiança nos profissionais de saúde, e particularmente os de São Vicente, não ficou minimamente abalada” frisou.

Entretanto, Arlindo do Rosário afirmou que o seu “maior compromisso” que deverá assumir como ministro de Saúde e Segurança Social é o da segurança e saúde dos cabo-verdianos. “Quero dizer que este não é de modo nenhum um momento de desunião. Pelo contrário somos poucos para a tarefa que nos espera” salientou.

No final desta “guerra” contra a pandemia do novo coronavírus, o ministro diz acreditar que se irá fazer um balanço “francamente positivo” e que por isso haverá possibilidade de ultrapassar esta situação.

“Temos duas opções que é concentrar nas nossas falhas para fazer ou então olhar para o presente e futuro e corrigir o que não estiver bem e fazer tudo, de tudo para melhorar o que de bem tem-se vindo a fazer” enalteceu, frisando que primeiro terá que haver “total confiança” nos profissionais de saúde e responsabilidade no compromisso total com a saúde dos cabo-verdianos.