Os oito casos suspeitos da Boavista deram resultado negativo – atualizado

5/04/2020 17:20 - Modificado em 5/04/2020 19:00

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, assegurou hoje que o país não regista nenhum novo caso positivo de Covid-19, sendo que as oito amostras da ilha da Boa Vista deram negativos, assim como o caso suspeito da cidade da Praia.

A informação foi avançada em conferência de imprensa, realizada hoje na cidade da Praia, onde assegurou que neste momento a evolução do quadro clínico dos casos positivos registados na ilha da Boa Vista e da cidade da Praia é “favorável”.

O ministro salientou ainda que as 106 pessoas que estavam em quarentena no Hotel Riu Palace, na ilha da Boa Vista, já saíram deste empreendimento turístico, mediante assinatura de um termo de responsabilidade.

Cabo Verde continua com sete casos positivos, sendo a Boa Vista com quatro casos (três cidadãos estrangeiros, com uma morte a lamentar, e ainda um cidadão nacional), dois casos na cidade da Praia e um em São Vicente.