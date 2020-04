Hotel Don Paco vai acolher pessoas em quarentena

5/04/2020 17:15 - Modificado em 5/04/2020 17:15

O Hotel Don Paco, que se encontrava fechado devido as consequências económicas do COVID 19, está a acolher pessoas que estão a ser colocadas em quarentena na sequência da investigação epidemiológica resultante do primeiro caso positivo de coronavírus em São Vicente. A princípio apenas o pessoal do HBS, que tinha tido contacto com a paciente infetada, tinha sido colocado de quarentena no Centro de Estágio do Mindelo. Familiares e o médico, do Medicentro, que atendeu a paciente que estão em isolamento no HBS.

A disponibilização de um hotel para acolher pessoas em quarentena, significa que a investigação epidemiológica pretende isolar mais pessoas que de alguma forma possam ter tido contacto com a paciente infetada ou com quem teve contacto com ela.