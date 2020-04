Caso Covid 19 em São Vicente: Há enfermeiros e serventes que tiveram contacto com a paciente e continuam a trabalhar

5/04/2020 16:52 - Modificado em 5/04/2020 16:52

Esta sexta-feira, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 em São Vicente. Em entrevista a RCV, uma funcionária do Hospital Baptista de Sousa, sob anonimato, coloca em causa as declarações do ministro da Saúde que afirmou, que desde da primeira hora, 27 de Março, a paciente, a mulher de nacionalidade chinesa, foi considerada como caso suspeito.

O governante assegurou que todos os profissionais de saúde que estiveram em contacto com essa senhora foram contactados, e que as mesmos tomaram todas as medidas de precaução desde que a senhora deu entrada no serviço hospitalar.

No entanto, a cidadã que prestou declarações à RCV e outros profissionais da saúde em mensagens para este online defendem que desde o começo disseram que era um caso de pneumonia. E que passados, alguns dias fizeram o teste e este deu positivo. “Quando isso aconteceu não entraram em detalhes e colocaram a senhora no espaço de isolamento”, conta.

Ainda denuncia, que alguns colegas que tiveram contacto com a paciente foram colocados em quarentena, mas outros, como é o seu caso, continuam a trabalhar normalmente. “Acredito que nós que trabalhamos ali, mesmo sem contacto direto deveríamos estar em quarentena. Alguns estão de quarentena e outros não”, criticou. O NN tinha revelado que cerca de 20 profissionais de saúde estavam desde sábado em quarentena no Centro de Estágio do Mindelo