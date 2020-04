Trabalhadores do Riu Palace saíram da quarentena e estão em casa

5/04/2020 14:39 - Modificado em 5/04/2020 14:39

Terminou a quarentena para os 107 trabalhadores do Hotel Riu Palace, que estavam isolados no hotel há 16 dias, desde que surgiu o caso positivo de coronavírus numa cidadã holandesa que estava hospedada nesse hotel .

O presidente do Serviço Nacional da Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Reinaldo Rodrigues, informou que se fez a triagem “a todos os que estavam no espaço hoteleiro”, desde 19 de Março, e que já atingiram o período da quarentena estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

A mesma fonte reiterou que este procedimento consistiu numa avaliação médica a todas as pessoas que estavam no interior do hotel e foi feita por um colectivo de médicos e enfermeiros.

“Entendeu-se que não havia razões para as pessoas continuarem de quarentena no hotel tendo em conta que nenhuma delas apresentava um quadro clínico duvidoso”, afirmou o presidente do SNPCB, justificando a decisão de suspender a quarentena no hotel Riu Palace.

Com esta informação, tudo indica, que o foco de transmissão que teve origem na cidadã holandesa que estava hospedada nesse hotel, não resultou em nenhuma nova infeção. O marido testou negativo e os 107 trabalhadores passaram pelo período de quarentena sem apresentarem sintomas .

Os trabalhadores passarão a ser observados a partir das suas residências, por um período de mais 14 dias, e serão acompanhados via telefone por uma equipa de saúde.