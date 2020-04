Caso de COVID 19 confirmado leva sanvicentinos para dentro de casa

5/04/2020 00:54 - Modificado em 5/04/2020 00:54

Na sexta-feira, em São Vicente parecia que muita gente não estava compreendendo que a recomendação, em todo o país, era para que as pessoas evitassem sair de casa devido à pandemia do coronavírus. Muitos sanvicentinos, mesmo os que estavam a cumprir, começavam a baixar a guarda por que o tempo passava e não tinha surgido nenhum caso.

Até que, nas primeiras horas deste sábado, foi confirmado o primeiro caso positivo de COVID 19 em São Vicente.

A notícia foi avançada na noite de sexta-feira, e depressa se espalhou. Nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, o apelo para tomar providências sobre o assunto viralizaram. Só assim é que muitos habitantes da ilha se consciencializaram e hoje já deu para notar um mudança notória em certos comportamentos, como muitos a seguirem à risca as indicações das autoridades quanto confinamento em casa, optando por sair só mesmo em casos estritamente necessários.

Até o fim de manhã deste sábado, ainda não se sabia qual o foco da infeção e nem localizadas todas as pessoas que tiveram contacto com a mulher infetada.

Com este caso em São Vicente, eleva-se para sete o número de infetados por Covid – 19 em Cabo Verde: O de São Vicente diz respeito a uma cidadã chinesa residente na ilha e em isolamento no HBS, quatro na Boa Vista, dos quais um resultou na morte de um inglês de 62 anos e dois casos na Praia, um funcionário da PJ que importou a doença de França/Portugal, infetando a sua esposa, estando ambos internados no Hospital Agostinho Neto.

EC