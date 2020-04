Artistas: “Nós também temos família e é do nosso dia a dia que tiramos o nosso sustento” – c/vídeo

5/04/2020 00:13 - Modificado em 5/04/2020 00:13

O ministro da Cultura, Abraão Vicente, afirma que os artistas e criadores irão ter acesso a todos os direitos que todos os outros trabalhadores em Cabo Verde têm caso sejam elegíveis para tal.

“Não é um empréstimo, nem um favor. Vou repetir esta ideia até todos perceberem: os artistas têm família, tem responsabilidades sociais e económicas, artistas pagam impostos e fazem descontos sempre que prestam serviços”, afirma o governante, num post na rede social Facebook.

Os artistas dizem-se tristes com as vozes negativas que parecem não ter a compreensão exacta das características e do valor do seu trabalho de criador.