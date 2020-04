Arlindo do Rosário: “Não podemos ficar alarmados sempre que aparecer um caso positivo porque estamos numa pandemia”

4/04/2020 14:01 - Modificado em 4/04/2020 14:01

A declaração do ministro foi feita em conferência de imprensa, na sequência do primeiro caso positivo de Covid-19, registado na ilha de São Vicente, alertando que certamente mais casos positivos vão aparecer, e que a “luta” só será ganha com a colaboração de todos os cabo-verdianos.

Para Arlindo do Rosário não é este caso irá colocar a ilha de São Vicente em risco, pois entende que todo o país já está em risco, assim como o mundo inteiro. “É certo e convém não ficarmos alarmados sempre que aparecer um caso positivo, porque nós estamos numa pandemia. Vão aparecer mais casos positivos e poderão ser muitos ou poucos, mas isso dependerá daquilo que fizermos. Essa é a mensagem de confiança e de serenidade e de foco nesta situação. Ninguém está numa situação de castigo, estamos a fazer para proteger os nossos. Vamos continuar nesta luta e vencer” realçou.

Nisto, o Arlindo do Rosário, garantiu que o risco de alastramento desta pandemia pelo país, poderá ser contida se todos entenderem que a defesa está nas nossas mãos. “Essa luta só será ganha com o envolvimento de todos. Ela está nas nossas mãos e isso é fundamental. O vírus não passeia sozinho, porque somos nós quem o passamos. Se nós tomarmos as medidas de isolamento e distanciamento social o vírus, por si, não vai sair a andar por ai. Podemos conter a propagação desta pandemia” constatou o ministro da Saúde, para quem todas as medidas já tomadas pelo Governo e as autoridades sanitárias, inserem-se também nos casos de transmissão comunitária.

A mesma fonte assegurou que o impacto das medias em vigor, quando “bem cumpridos” podem reduzir em 50% os riscos de transmissão. “Vamos fazer isso sem alarme com a consciência de que esta luta vai ser ganha, mas está nas nossas mãos fazer isso”, concluiu.