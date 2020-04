Caso de COVID-19 confirmado em SV: Familiares e pessoas próximas em quarentena

4/04/2020 13:44 - Modificado em 4/04/2020 13:46

Os familiares e pessoal de saúde que estiveram em contacto com a cidadã chinesa que testou positivo para Covid-19 já estão de quarentena. O NN sabe que cerca de 20 pessoas estão isoladas no Centro de Estágio de Mindelo. O marido e a filha estão em isolamento no Hospital Batista de Sousa.