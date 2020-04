Caso de COVID-19 confirmado em SV: A paciente deu entrada no HBS no dia 27 de março

4/04/2020 13:28 - Modificado em 4/04/2020 13:48

O ministro da Saúde confirmou que a paciente infectada em São Vicente deu entrada no dia 27 de março nos Serviços de Urgência do Hospital Batista de Sousa. O procedimento seguido foi igual como se fosse um caso confirmado de COVID 19. Por isso garante que o risco de transmissão no Hospital é reduzido.