Caso de COVID-19 em São Vicente: Não se conhece o foco da infecção – atualizado

4/04/2020 10:30 - Modificado em 4/04/2020 13:23

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, confirmou hoje a informação avançada na noite de sexta-feira, do caso positivo de Covid-19 na ilha de São Vicente. Confirmou tratar-se de uma cidadã chinesa de 56 anos, que está em isolamento no Hospital Batista de Sousa desde 27 de Março. Não se sabe ainda se a fonte da infeção é local ou de transmissão comunitária.

Em conferência de imprensa realizada na manhã deste sábado, 04, na cidade da Praia, Arlindo do Rosário referiu que a cidadã chinesa vive em São Vicente há cerca de cinco anos e que vivia neste momento com o marido e a filha que regressou ao país no passado dia 27 de Fevereiro e que não apresentam sintomas da doença. O mesmo garantiu que já estão em isolamento e vão ser investigados dentro do procedimento e que certamente vão ser alvos de testes.

Arlindo do Rosário, salientou que a cidadã começou a ter sintomas os primeiros sintomas no dia 18 de Março, tendo alguns dias depois procurado antendimento numa clínica privada por não estar a sentir-se bem. Foi-lhe diagnosticado uma pneumonia. Foi medicada e que regressou para casa para atendimento domiciliar. Mas, no dia 27 de Março, com o agravamento do seu estado de saúde, deu entrada no Banco de Urgência do HBS, com um quadro clínico de “Pneumonia extensa”.

“Felizmente neste momento ela está a evoluir muito bem. Está melhor. É evidente que as pneumonias em caso de infeção do Covid-19 podem evoluir de uma forma muito irregular, porque num dia pode apresentar melhor e noutro dia agravar-se repentemente. Esperemos que não aconteça. Vamos esperar que tudo corra bem e que realmente ela possa recuperar” explicou.

Nisto, o Ministro, garantiu que a investigação epidemiológica vai continuar para se encontrar a fonte de infeção. “Se no caso não soubermos a fonte da transmissão local, que também está previsto e pode existir, estaríamos então numa situação de transmissão comunitária, que é a situação que não é possível identificar a fonte de infeção” sustentou, vincando que este cenário não irá alterar a estratégia definida até então pelas autoridades sanitárias.

Com mais este caso, na ilha de São Vicente, Cabo Verde passa a contar com sete casos positivos de covid-19, sendo quatro na ilha da Boa Vista (um cidadão nacional, três estrangeiros, dois repatriados e um óbito a lamentar), dois casos na cidade da Praia e este de S. Vicente.