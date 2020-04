Setenta e quatro pessoas em quarentena num hotel da ilha do Sal

São setenta e quatro as pessoas que estão em quarentena num hotel da ilha do Sal. Destes, 43 vieram no voo de repatriamento de Portugal e Brasil. Os restantes 31 vêm de países diversos e de outras ilhas, em particular da ilha da Boa Vista. Também estão nesse número, os dois pescadores que fugiram de bote da Boa Vista, assim como um funcionário do hotel que entrou num quarto destinado a quarentena.

O protocolo de segurança e higiene determina: material de higiene e limpeza dentro dos quartos, o lixo deve ser colocado em sacos fechados que fica anteriormente nos quartos para que os clientes sigam os procedimentos, quartos para os enfermeiros, a comida é servida em descartáveis, as toalhas assim como lençóis reforçados, a roupa suja é sempre colocada em sacos fechados .