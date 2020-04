Cidadãos retidos em outras ilhas: Como cumprir o direito de retorno ao domicílio pessoal?

4/04/2020 00:38 - Modificado em 4/04/2020 00:38

Vários cidadãos que estavam em viagem fora da sua ilha de residência, quando foi decretado o isolamento das ilhas e mais tarde o estado de emergência, começam a passar por algumas dificuldades. Isto porque foram apanhados de surpresa e tiveram que permanecer na ilha onde se encontravam no momento. Maridos e mulheres separados, pais e filhos afastados.

Na Boa Vista, um web designer, de nacionalidade portuguesa, residente no Mindelo, decidiu ir conhecer a ilha, onde chegou no dia 19 de Março. Como no dia 20 a ilha foi isolada, já não consegui voltar para São Vicente.

Este diz que “Esperava que o isolamento da ilha fosse levantado no dia 4 de Abril mas, com o estado de emergência nacional as coisas ainda ficam mais complicadas sem ter ideia de data para regresso a São Vivente. A situação torna-se angustiante pois tenho que estar a viver com condições muito limitadas”.

Afirma que já cumpriu o período de quarentena, mas que por falta de transporte não pode regressar a casa. Mediante esta situação pergunta: “Assim como vão fazer testes aos funcionários do hotel para poderem voltar para as suas casas porque não fazem às pessoas, principalmente as que estão longe das suas casas e sem sintomas, depois de passada a quarentena ???”

Mas, de acordo com o decreto regulamentar do estado de emergência vai ter que ficar na Boa Vista até ao fim do estado de emergência, como acontece com dezenas de pessoas de Santo Antão que estavam em São Vicente antes da entrada em vigor do estado de emergência.

Diz a nossa fonte que “Felizmente encontrei umas pessoas que me abrigaram, mas o tempo passa e as condições são poucas e até estou a pensar ir para um pequeno hotel no norte. Eu trabalho em web design e todo o meu trabalho está suspenso pois não tenho condições de trabalhar, pois a zona só tem 2G.

Na mesma situação estão um sem número de cabo-verdianos estão retidos em outras ilhas que não as da sua residência, em situações cada vez mais desesperantes.

O Decreto-lei nº 36/2020 de 28 de Marco que regulamenta a declaração do estado de emergência decretado pelo Presidente da República referente ao Dever geral de recolhimento domiciliário determina no Artigo 8, alínea 1, ponto o direito do retorno ao domicílio pessoal.