Pessoas em quarentena obrigatória e domiciliar só são alvo de testes se apresentarem sintomas da Covid-19

3/04/2020 19:56 - Modificado em 3/04/2020 19:56

Foto: TCV

Jorge Barreto, médico Infectologista, director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde, garantiu hoje que as pessoas que estão em quarentena obrigatória e domiciliar só serão alvo de testes de despiste de Covid-19, no caso de apresentarem sintomas da doença, garantindo que as situações vão sendo analisadas mediante informações mais concretas que recebem em relação aos casos, existe a tomada de medidas.

O médico deu esta garantia ao ser questionado se haverá a necessidade de se fazer testes a todas as pessoas em acompanhamento, para se evitar casos como aconteceu com a mulher do funcionário da Policia Judiciária, na cidade da Praia, que foi infetada após o marido ter regressado de Portugal.

Jorge Barreto frisou que se não houver evidências de que a possibilidade de transmissão é igual nas pessoas assintomáticas e sintomáticas, quer dizer que as pessoas que não apresentem sintomas as possibilidades de transmissão é “muito menor” em relação às pessoas que têm sintomas. “Estas pessoas estão a ser acompanhadas por telefone ou presencialmente e, quando for necessário, à medida que a situação vai evoluindo nós vamos fazendo a atualização das medidas que devem ser tomadas” esclareceu.