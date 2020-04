COVID-19: Sexto dia consecutivo sem novos casos positivos – atualizado

3/04/2020 17:31 - Modificado em 3/04/2020 19:34

O Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças do Ministério da Saúde, Jorge Barreto, que substituiu hoje o Diretor Nacional de Saúde na conferência de imprensa, assegurou que não há registos neste momento de novos casos positivos de Covid-19 no país.

Por outro lado garantiu que as amostras dos casos suspeitos da ilha da Boa Vista, cidade da Praia e São Vicente ainda estão em processamento, pelo que os resultados deverão ser conhecidos nas próximas horas. Não há registo de novos casos suspeitos.

As informações foram avançadas por Jorge Barreto, em conferência de imprensa sobre o ponto de situação da evolução da Covid-19 em Cabo Verde, vincando que neste momento não existem novos casos suspeitos, frisando que as 25 pessoas que deram entrada no país na última viagem de regresso e que estão em quarentena obrigatória “estão bem de saúde” e que sairão de quarentena na próxima semana.

“Se tudo correr bem sairão de quarentena daqui a uma semana. É uma situação que depende da evolução a cada dia e nós saberemos, então, o que fazer. Se estiverem todos assintomáticos na será preciso recorrer a realização de testes, para ver se saem ou não de quarentena. Estão em acompanhamento diário e vamos recebendo as notificações científicas. As pessoas que estão assintomáticas não representam um perigo em termos de transmissão do vírus” realçou.

Neste momento aguarda-se pela resposta de 9 amostras em todo o país. Sendo 7 da ilha da Boa Vista, uma da cidade da Praia e outra de São Vicente.

Cabo Verde registou até hoje seis casos positivos, sendo quatro na ilha da Boa Vista (um cidadão nacional, dois estrangeiros já repatriados e um óbito a lamentar) e ainda dois na ilha de Santiago.