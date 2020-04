Aldeias Infantis SOS Cabo Verde disponibiliza quartos do Centro Social do Mindelo à Delegacia de Saúde de São Vicente

3/04/2020 01:42 - Modificado em 3/04/2020 01:42

Ciente do dever da colaboração de todos, a Aldeias Infantis SOS Cabo Verde une-se ao combate à pandemia do novo coronavírus, pondo à disposição da Delegacia de Saúde de São Vicente as duas residências do Centro Social do Mindelo, em caso de necessidade de espaços adicionais para isolamento e/ou tratamento de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 na ilha.

Recorde-se que esta estrutura da Aldeias Infantis SOS Cabo Verde na ilha de São Vicente encontra-se momentaneamente sem crianças, depois de os internos terem sido reinseridos nas aldeias de São Domingos e Assomada, na ilha de Santiago, nas respectivas famílias biológicas, no serviço militar, e parte acolhida no Centro Irmãos Unidos, como resultado da estratégia levada a cabo em 2018 em parceria com o Ministério da Educação, Família e Inclusão Social (MEFIS).

A estrutura disponibilizada tem capacidade para 22 camas distribuídas por 9 quartos, dos quais 2 com casa de banho privativo.

A organização tem trabalhado junto das entidades da saúde, tendo já em marcha um Plano de Contingência a nível da organização, para garantir a saúde e a segurança das crianças acolhidas e dos colaboradores.

O Plano já está a ser implementado nas Aldeias de São Domingos e Assomada, bem como nas demais estruturas da Organização no país. Além do reforço das medidas de higiene, estão também a ser devidamente acauteladas as medidas de logística para garantir o suplemento e o uso racional dos bens necessários para abastecimento das casas familiares.