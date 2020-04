O BCA pede às pessoas que se desloque aos balções do banco apenas em caso de absoluta necessidade

3/04/2020 01:37 - Modificado em 3/04/2020 01:37

O Banco Comercial do Atlântico, BCA, no âmbito do acompanhamento da pandemia do Covid-19 e na sequência da declaração do estado de emergência, reitera o apelo para que as pessoas se desloquem às agências apenas em caso de absoluta necessidade.

A instituição financeira apela aos clientes a privilegiarem a utilização dos canais digitais do Banco: BCA Directo, como primeira alternativa, e máquinas ATM como segunda alternativa e ainda evitar manusear notas e moedas, afirmando que esta “opção deverá ser considerada em último caso”.

O banco, ciente da importância de assegurar o funcionamento permanente e seguro dos serviços financeiros, está a aplicar as medidas previstas no seu Plano de Contingência, protegendo a saúde dos colaboradores e dos clientes que se deslocam às agências.

Incluem-se, neste âmbito, ações de reforço de limpeza e desinfeção das agências e das ATM, alteração do horário de funcionamento das agências e, nos próximos dias, serão colocados protetores em acrílico nos balcões de todas as agências.

“O BCA está atento às necessidades dos clientes e comprometido em propor soluções para minimizar eventuais impactos causados pela pandemia do novo coronavírus em Cabo Verde, em articulação com as autoridades competentes”.