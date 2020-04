Produção de viseiras no HBS com mais de 1500 feitas em uma semana – link par vídeo

3/04/2020 01:28 - Modificado em 3/04/2020 01:29

Médicos, enfermeiros e ajudantes dos serviços gerais do Hospital Dr. Baptista de Sousa produzem viseiras. Um item que faz parte do equipamento de proteção individual (EPI), utilizado pela equipa multidisciplinar para acompanhar eventuais casos do Covid-19 em São Vicente.

As viseiras são equipamentos de proteção individual e não estão disponíveis no mercado nacional e, atualmente, escasseiam no mercado internacional.

Uma ideia que surgiu da iniciativa de dois elementos do núcleo do plano de contingência do HBS, o médico José Luís Spencer e o enfermeiro Nilton Évora, com intuito de reforçar a segurança dos profissionais na prestação dos cuidados de saúde.

É de realçar que durante uma semana foram produzidas 1500 viseiras, e, parte destas já foram utilizadas na assistência os casos suspeitos do novo coronavírus.

Nilton Évora fez um vídeo dessa produção artesanal de viseiras no Hospital Baptista de Sousa e disponibilizou-o na internet para que outros profissionais de saúde nas outras ilhas possam também construir esse equipamento de proteção individual.



Ainda a nível de equipamentos, o Hospital Baptista de Sousa vai, em breve, duplicar o número de ventiladores e monitores, passando de dois para quatro.