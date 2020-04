Santa Maria… Santa Maria… deserta

Ver a praia de Santa Maria deserta só pode ser num pesadelo. Depois de tanta luta para que ao seu areal chegassem os milhares de turistas, que enchendo os hotéis impulsionariam a ilha do Sal e Cabo Verde para o sonho de ser um país desenvolvido.

Em 1986 tinha acabado de me banhar nas águas de uma praia de Santa Maria deserta. Tinha ido fazer a cobertura da abertura do segundo hotel em Santa Maria : O Belorizonte. Na altura havia só o Morabeza e o Aeroflot . O diretor do Novotel Belo Horizonte, o amigo Virgílio Mendonça, vendo a minha alegria por ter uma praia só para mi disse-me: Aproveita, daqui a menos de uma década esta praia estará sempre lotada de turistas e os hotéis vão nascer como cogumelos. Claro que não acreditei. Mas, tinha razão o Virgílio. Só não previu que um dia um vírus chamado corona voltaria a deixar a praia de Santa Maria deserta .

Mas o Vergílio era um visionário e eu um pragmático e destino de Santa Maria é estar apinhada de turistas. O vírus vai passar e Santa Maria, a mais bela das belas praias, voltará a cumprir o seu destino.

Eduino Santos