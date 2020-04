Namorar em tempo de quarentena do Covid -19

3/04/2020 00:21 - Modificado em 3/04/2020 00:21

Em vigor desde do dia 29 de Março, o país vive até ao dia 17 de Abril em Estado de Emergência, durante 20 dias. A medida restritiva dá ao governo poderes para, por exemplo, proibir a livre circulação, a emigração, o culto religioso, o direito do trabalho e dos trabalhadores e até encerrar empresas.

O impacto da doença e das medidas necessárias para impedir sua propagação são sentidos na sociedade e na economia, mas também nos nossos relacionamentos. Os decretos da quarentena não favorecem os namorados e casais que vivem em casas separadas. É que não permitem visitas domiciliárias noturnas, nem diurnas.

De recordar que, nos termos do artigo 8.º do Decreto Lei n.º36/2020, que executa o Decreto Presidencial que declarou o estado de emergência, todos estamos submetidos ao dever geral de recolhimento domiciliário, que significa que todos nós devemos ficar dentro de casa até o fim do estado de emergência.

O procurador Vital Moeda, descreve que, a lei veio permitir algumas situações excecionais que permitem sair de casa pelo tempo necessário sem incorrer em crime de desobediência.

Nos termos do artigo 8.º do supracitado diploma, o procurador menciona que os cidadãos só podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços, vias privadas a vias públicas, para algum os seguintes propósitos, que são a aquisição de bens e serviços essenciais, deslocação para efeito de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas quando devidamente autorizadas ou expressamente excecionadas no âmbito do presente diploma, entre outros.

Deslocações para ver o namorado/a, não configura de uma das exceções configuradas na lei.

Entre outros, Vital Moeda relembra que, a saída do domicílio, a pé ou no veiculo, sem respeitar estes motivos pode levar a detenção em flagrante por crime de desobediência.

No entanto, as medidas de emergência que vem resultando na permanência das pessoas em suas casas podem ter influência sobre o casal, os que não moram juntos e tem que se deslocar de um zona para outra para ver a sua “cara metade”.

De facto, esta situação impactou o modo de viver, de ir e vir e de se relacionar. A quarentena imposta como tentativa de travar o alastramento do novo coronavírus gerou diferentes reações nos casais de namorados.

Marcos e Deisy namoram já tem um ano. Um vive na zona de Monte Sossego e o outro na Ribeirinha. Antes, quase que diariamente, Marcos deslocava para a zona de Ribeirinha para ver a namorada, mas com a entrada em vigor do estado de emergência, disse que não deixou de ver a namorada pessoalmente, apenas reduziu os dias de visita. “Não importa o tempo de namoro, o mais difícil neste isolamento é não podermos passar mais tempo juntos”, diz o jovem de 22 anos que afirma que apenas diminui as visitas por conta dos conselhos da família.

Outro casal diz que neste momento estão com problemas porque, desde que começou a epidemia do novo coronavírus, um deles decidiu ficar em isolamento, mas o outro recusa-se a ficar dentro de casa porque acha que “estão exagerando demais”, com proibições radicais de ir e vir.

Esta desabafa que “infelizmente, o meu namorado está sendo irresponsável”. E relembra que o Covid-19 não mata apenas idosos. A OMS já alertou que a doença é perigosa para os jovens também.

Para muitos, não é nem tanto pela abstinência sexual, pois “ficar em casa é ter responsabilidade com nossas famílias”, porque afinal é temporário e quando uma pessoa sai de casa para encontrar o/a parceiro/a, esta pessoa expõe-se. E apesar de em São Vicente, não existirem casos confirmados, o risco existe na mesma.

Neusa mora na ilha de Boavista, em conversa via rede social facebook, diz que a situação que vive neste momento é de aflição. É que não obstante estar em isolamento, o namorado está em quarentena no hotel Riu Karamboa, à espera de ser submetido a testes. “Não vejo o meu namorado, presencialmente”, falamos por telefone e vídeo chamada, “já tem mais de uma semana”. Uma situação que lhes foi imposta e que tem de ser gerida.

“Se o compromisso social que todos nós estamos fazendo é de se isolar, sem dúvidas, abrir brechas neste protocolo é uma atitude imprudente”, finaliza.

Entretanto, alguns casais deixam a sugestão dizendo que existem muitas formas de intimidade terrivelmente sensuais, que podem ser compartilhadas à distância. “Para quem nunca fez sexo por telefone, Messenger ou WhatsApp, talvez seja hora de experimentar: vídeo, texto, voz, as possibilidades são infinitas” basta usar a imaginação.