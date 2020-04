Artistas vão receber por atuações online entre 10 a 15 mil escudos

2/04/2020 23:50 - Modificado em 2/04/2020 23:51

Será atribuído um ‘cachê’ de 10 a 15 mil escudos para 100 artistas residentes em Cabo Verde.

Numa altura em que muitos artistas estão a divulgar e a dar concertos ‘online’ e gratuitos, um pouco por todo o mundo, o Governo, segundo o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, decidiu lançar um programa para financiar concertos de 100 artistas residentes e serem compensados pelos seus trabalhos durante este período de crise.

A ideia, explicou o ministro, é ter concertos de instrumentistas, cantores, bailarinos a fazerem solos de 20 minutos a partir das suas casas e nas suas redes sociais, Instagram ou Facebook, e depois reproduzir essas actuações numa única plataforma que está a ser criada.

Alguns artistas no estrangeiro estão a divulgar a sua arte gratuitamente, mas, para Abraão Vicente, pedir isto aos artistas em Cabo Verde seria uma “enorme irresponsabilidade”.

“Eu creio que é uma forma de valorizar o trabalho dos artistas e não, simplesmente, pedir que sejam ‘mister’ entretenimento em tempo de crise. Nós achamos que os artistas não devem, não digo que sou contra, mas os artistas não podem ser sempre os que pagam no momento das crises e não podem ser sempre eles a fazerem os seus trabalhos gratuitos”, repudiou.

Até segunda-feira, no máximo, avançou, estarão disponíveis os critérios de acesso para que cada artista possa apresentar as suas propostas e depois vão analisar o perfil de cada um deles e as necessidades que têm para fazer essa atuação.