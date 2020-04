Covid-19: Sanvicentinos pedem a instalação de um laboratório para servir a região norte do país

A suspensão dos transportes marítimos e aéreos inter-ilhas, tem atrasado a chegada das amostras da região norte do país de casos suspeitos de covid-19 ao laboratório na cidade da Praia, que é o único no país capacitado para realizar testes de despistagem do novo coronavírus. Nisto os sanvicentinos apelam que seja instalada também um laboratório na ilha para cobrir toda a região norte.

Uma situação já assumida pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia, na quarta-feira, ao dizer que depois da suspensão dos transportes marítimos e aéreos inter-ilhas, tem havido maiores problemas para o envio das amostras de casos suspeitos, provenientes principalmente da região norte do país.

É que São Vicente regista um caso suspeito de covid-19, identificado na terça-feira, 31 de Março e que está em isolamento no Hospital Batista de Sousa, mas as amostras ainda não chegaram a capital do país.

Situação que gera a contestação de muitos sanvicentinos abordados pelo NN, que se dizem “preocupados”, pois neste momento entendem que já deveria ter saído o resultado da tal amostra, para tranquilizar a população.

“Estamos numa fase crucial no país, pois é por estes dias que saberemos se haverá ou não mais casos. Não ter ainda o resultado do caso suspeito em São Vicente, só aumenta a nossa preocupação e ansiedade. Por isso, seria de bom tom o Ministério da Saúde pensar em instalar um laboratório aqui na ilha, para servir toda a região norte do país. Ainda bem que não há a registar muitos casos suspeitos, porque a preocupação obviamente seria outra neste momento” defende Cláudia Pires.

Na mesma toada, Elizangela Dias, entende que é “inconcebível” termos na ilha um caso suspeito desde terça-feira, cujo resultado não se saberá quando irá sair. Perante tal situação salienta que a ilha terá que ser dotada, o mais rapidamente possível, de um laboratório para este fim, pois explica que caso o cenário no país neste momento fosse outro (ainda bem), seria um grande problema dar resposta a todos os casos suspeitos.

“Somos ilhas e com tal separadas pelo mar, como tal os nossos governantes devem ter sempre em atenção este facto, para que todas as ilhas estejam em sintonia, principalmente a nível da saúde, o nosso bem mais importante. Como tal defendo claramente que deverá ser instalado aqui na ilha um laboratório de virologia” sustenta a nossa entrevistada.

Por sua vez, Manuel Sousa, garante que a ilha carece muito de um laboratório de despiste do vírus, o que seria de grande ajuda para toda a região norte do país, visto que neste momento estas ilhas diariamente têm ligações marítimas de mercadorias. “Seria de resto um ganho para toda a região norte e para todo o país” avança.De realçar que as amostras do caso suspeito identificado em São Vicente, nesta terça-feira, ainda não chegaram ao laboratório na cidade da Praia devido a falta de transportes marítimos e aéreos.