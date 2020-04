Cabo Verde entra no quinto dia sem casos confirmados de COVID-19 – atualizado

2/04/2020 17:17 - Modificado em 2/04/2020 18:51

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia, assegurou esta quinta-feira, 02, que o país não registou novos casos positivos de Covid-19, salientando que a amostra do caso suspeito da ilha do Sal deu negativo para coronavírus. Neste momento espera-se a chegada à cidade da Praia das seis amostras da ilha da Boa Vista e uma de São Vicente.

Estas informações foram avançadas em conferência de imprensa de atualização do ponto de situação do Covid-19, no país, onde reiterou haver mais dois casos suspeitos, sendo um da Praia e outro da ilha da Boa Vista.

Artur Correia vincou que há uma diminuição progressiva de pessoas em quarentena sendo que neste momento em todo o país estão cerca de 600 pessoas a serem seguidas. Na cidade da Praia (351), na ilha do Sal (66) e 12 na ilha de São Vicente. Adiantou ainda que algumas ilhas têm poucos casos sob vigilância.