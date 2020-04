Mulher apanhada pela polícia a violar quarentena para comprar… canábis

2/04/2020 17:08 - Modificado em 2/04/2020 17:08

“Devia ter seguido as normas e ficado em casa”, disse a polícia britânica.

© Twitter/Merseyside Police Wirral

A polícia metropolitana da península de Wirral, no condado inglês de Merseyside, tem andado ocupada, não só com a imposição das medidas de prevenção – como o resto do país -, mas também com a relação pouco saudável de alguns cidadão com a canábis.

No espaço de um dia, uma mulher foi apanhada a violar a ordem de confinamento obrigatório para ir comprar… canábis para uma semana. Sim, foi isto mesmo que ela disse às autoridades, tendo sido apanhada com um saco daquela droga.

A suspeita foi detetada por um carro-patrulha, na cidade de Birkenhead, e as drogas foram encontradas durante a inspeção ao veículo, tendo sido apreendidas.

“Devia ter seguido as normas e ficado em casa”, disse um porta-voz da polícia à BBC.

Esta quinta-feira, porém, em Wallasey, foi detido um jovem de 24 anos que tinha em casa uma estufa com 400 plantas de canábis, numa produção com o valor de 1,6 milhões de libras (1,8 milhões de euros). “Os traficantes de droga não pararam de trabalhar com as restrições atuais, mas nós também não”, escreveu a mesma força policial no Twitter.

Por Notícias ao Minuto