Ministra da Educação diz que regresso das aulas presenciais a 20 de Abril seria cenário “super otimista”

2/04/2020 16:23 - Modificado em 2/04/2020 16:23

Foto: Inforpress

A ministra da Educação, Maritza Rosabal, assegurou hoje que o Ministério da Educação estuda neste momento dois cenários, para a reconfiguração do ano letivo em curso, devido a pandemia do covid-19. Neste momento aponta que o melhor cenário seria o início das aulas presenciais no dia 20 de Abril.

Conforme Maritza Rosabal, que falava à Rádio Pública, neste momento o Ministério tem vindo a trabalhar na preparação dos possíveis cenários de funcionamento do sistema educativo 2019/20, sendo que em fase de elaboração está um plano, dividido em duas fases, sendo uma delas a planificação e a preparação de instrumentos e orientações bem, como a mobilização de recursos para os cenários que se venha a implementar.

O primeiro cenário, segundo ministra, será trabalhado entre 06 a 10 de Abril, tendo em vista o reinício das aulas presenciais no dia 20 de Abril, isto se for suspenso o estado de emergência a vigorar no país até 17 deste mês.

“É um cenário super otimista, porque só teríamos praticamente que ajustar o conteúdo curricular que é de uma semana de atraso, no início do trimestre. Depois de observar todas as medidas de segurança e higiene” vincou.

Por outro lado, Maritza Rozabal, garantiu que se não for possível o reinício das aulas no dia 20 de Abril, a outra opção passa por ministrar aulas à distância, o que requererá outro tipo de meios, como metodológicas para se por em pratica este tipo de ensino. “Seria um desafio porque ninguém tem feito funcionar este sistema” realçou a ministra.