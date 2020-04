Observatório Cidadania Ativa de Cabo Verde condena uso irresponsável da linha 800.11.12

Tendo em conta as várias chamadas de atenção sobre o uso responsável da Linha Verde 800 11 12, criada pelo governo de Cabo Verde, para as pessoas reportarem casos suspeitos e pedidos de informação, o Observatório Cidadania Ativa de Cabo Verde, condena, a todos os títulos, quem esteja a utilizar de forma irresponsável a linha de emergência 800.11.12.

Uma preocupação também a que este organismo se junta, face a sua importância, deste serviço importante que funciona 24 horas por dias, para reportar possíveis casos suspeitos de coronavírus no país.

O observatório pede que medidas sejam tomadas pelas autoridades competentes no sentido de responsabilizar quem esteja a agir desta forma irresponsável. “Não se pode brincar com esta linha, porque enquanto alguém a ocupa, com brincadeiras e atitudes irresponsáveis, outro cidadão que, na verdade, dela precisa estará a correr riscos por causa de tamanha falta de cidadania e sensibilidade por parte dos outros”.

A Linha Verde é composta por uma equipa de 46 médicos de todo o país, que estão em constante alerta, mesmo durante a noite. E que desde esta quarta-feira, passa a contar com mais 12 psicólogos, conforme a técnica de protecção Civil e Bombeiros, Victória Veríssimo.

“A equipa de enfermeiros e médicos faz a primeira triagem, o que facilita também o procedimento no terreno. Porque ao fazerem aqui a triagem já o médico no terreno consegue acompanhar o utente com maior facilidade”, explica.

No entanto, na passada terça-feira, foi instalado um software que permite fazer o acompanhamento das chamadas e identificar o número pelo qual está a ser feita a chamada.

Portanto, o organismo lança o apelo e junta-se a esta causa, invocando a não “brincarem com a linha 800.11.12 e nem com as outras linhas de emergência (Bombeiros, Polícia, Banco de Urgência, Proteção Civil). “Exerça a sua cidadania com responsabilidade e ética. Não se esqueça que Prevenir e Combater a Covid-19 é um ato de cidadania”.