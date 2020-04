ONU, OMS e OMC alertam para “escassez de alimentos” durante pandemia do Covid-19

2/04/2020 01:20 - Modificado em 2/04/2020 01:28

O alerta foi feito em um comunicado emitido pelo chinês Qu Dongyu, que dirige a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), e o brasileiro Roberto Azevêdo, diretor geral da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os três dirigentes de organismos multilaterais disseram ser “importante” garantir os negócios comerciais, “em particular para evitar escassez de alimentos”, devido a propagação da pandemia do COVID-19.

Conforme estas organizações, quando se trata de proteger a saúde e o bem-estar dos seus cidadãos, os países devem garantir que todas as medidas comerciais não perturbem a cadeia de abastecimento de alimentos.

Eles também demonstraram preocupação em relação as restrições ao comércio alimentar também podem se manifestar através de preocupações injustificadas sobre a salubridade alimentar. “Se esse cenário se concretizasse, perturbaria a cadeia de abastecimento de alimentos, com consequências particularmente acentuadas para as populações mais vulneráveis e em situação de insegurança alimentar”.

E que as incertezas sobre a disponibilidade de alimentos podem desencadear uma onda de restrições à exportação, causando escassez no mercado mundial. E que tais reações podem contribuir para alterar o equilíbrio entre a oferta e a procura de alimentos, resultando em aumentos de preços e aumento da volatilidade dos preços.

“Temos de impedir a repetição de medidas que tenham consequências tão prejudiciais. É nesses momentos que a cooperação internacional é essencial. Diante das medidas de confinamento provocadas pela pandemia do COVID-19, é importante garantir o comércio, principalmente para evitar a escassez de alimentos”.

Também deve-se garantir a disponibilidade de informações sobre medidas comerciais relacionadas com os alimentos, níveis de produção, consumo, stocks e preços, para todos e em qualquer momento e vai ajudar a mitigar as compras baseadas em pânico e o acúmulo de alimentos e outros produtos essenciais.