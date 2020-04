Hotel Porto Grande fechado !!!!

2/04/2020 00:56 - Modificado em 2/04/2020 00:56

A imagem da entrada do Hotel Porto Grande, na cidade do Mindelo, fechado com um taipal de madeira é um soco no estômago. Um grito contido a querer dizer “nunca pensei ver o Hotel assim “. Hotel, porque o Porto Grande é O Hotel de São Vicente, não é apenas mais um hotel, é o Hotel. Não e apenas uma unidade hoteleira que pertence ao Grupo Oásis que vai fechar muitos hotéis pelo mundo fora.

O Hotel, mais mais que um monte de betão, com salões e quartos com camas, é parte da memória coletiva desta cidade: os majestosos bailes, os casamentos, a música ao vivo, os encontros – os furtivos também, mil conversas na esplanada, o gin com bastante gelo, o whiskey on the rocks e agora o Hotel fechado, com um taipal de madeira devido a um vírus. Uma cidade como Mindelo vive de memórias, mas também de esperança e de certezas.

Quando o Hotel voltar a abrir as portas, é mais uma memória que fica, mas de certo mais uma vitória para celebrar no Hotel, como nos bons velhos tempos.

Eduino Santos