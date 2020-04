Cidadãos e juristas consideram ilegal a apreensão de viaturas particulares que respeitam o decreto regulamentar

2/04/2020 00:39 - Modificado em 2/04/2020 00:57

Juristas e cidadãos chamam a atenção para o facto de alguns elementos da Polícia Nacional estarem a interpretar mal e “abusivamente” o Decreto-lei nº 36/2020 de 28 de Marco que regulamenta a declaração do estado de emergência decretado pelo Presidente da República e determina o confinamento obrigatório e a liberdade de circulação ao apreender viaturas particulares.

O referido decreto determina que os cidadãos que não estão sujeitos ao confinamento obrigatório obedecem ao dever geral de recolhimento domiciliário e estabelece que estes podem sair nas seguintes situações:

a) Aquisição de bens e serviços;

b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas quando devidamente autorizadas ou expressamente excecionadas no âmbito do presente diploma;

c) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

d) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência baseada no género bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial;

e) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, menores, progenitores, idosos ou dependentes;

f) Deslocações para participação em ações de voluntariado social, devidamente organizadas e autorizadas pela proteção civil;

g) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas;

h) Participação em atos processuais urgentes junto das entidades judiciárias e dos cartórios notariais e do registo civil;

i) Deslocação a postos de correio, previdência social, agências bancárias e seguradoras;

j) Deslocações de curta duração e de até 200 metros de distância do local de residência, para efeitos de passeio dos animais de companhia e para alimentação de animais;

k) Deslocações para assistência médico-veterinária;

l) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre transito autorização emitido pelo Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros (SNPCB), no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

m) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;

n) Retorno ao domicílio pessoal;

o) Outras atividades de natureza análoga ou necessidade impreterível, desde que devidamente autorizadas.

Em relação ao uso das viaturas particulares o decreto, no ponto 2, não deixa dúvidas para outras interpretações ao determinar: Os veículos particulares apenas podem circular na via pública para realizar as atividades mencionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível. Trocado por miúdos: um cidadão que vai a farmácia pode ir no seu carro, vai comprar alimentos, vai aos correios, vai ao banco, pode ir no seu carro.

O diploma não determina se o cidadão tem de fazer prova perante a Polícia, se vai aos correios ou à farmácia, porque ao contrário do que acontece em outros países os cidadãos em Cabo Verde não precisam de um documento com autorização para circular fora das restrições impostas pelo decreto regulamentar.