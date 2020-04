Álcool em gel e álcool etílico mal chegaram farmácias esgotaram em poucas horas

1/04/2020 23:30 - Modificado em 1/04/2020 23:30

As farmácias de São Vicente, receberam na tarde de terça-feira stock de álcool, álcool gel e vitamina C, produtos estes que estavam esgotados há já algum tempo, devido a muita procura na sequência do aparecimento .

A reposição foi feita de forma racionalizada para uma cobertura de cerca de 15 dias. Após a sua reposição, entretanto, o álcool em gel e o álcool etílico acabaram no mesmo dia, em questão de horas.

As seis farmácias em São Vicente receberam os produtos, que acabaram por se esgotar numa questão de poucas horas. Exceto vitamina C que ainda é possível encontrar.

Uma farmacêutica no centro da cidade diz que a quantidade que chega acaba muito rápido. “Ontem e anteontem (terça-feira, 31 e ontem 01 Abril), recebemos algumas unidades, que acabaram em menos de três horas”. Outros produtos continuam a ser muito procurados, como vitamina C e máscaras.

Segundo ela, é possível vender cerca de 50 frascos em menos de uma hora. “A demanda está muito grande e a indústria não tem como abastecer as farmácias. Está muito difícil atender a demanda da população”, disse a nossa fonte, que durante a reposição limitou o número de unidades de álcool em gel e álcool etílico por pessoa.

Ela ressalta que, nem todas as farmácias receberam no mesmo dia. Com isso, “fizeram um trabalho para restringir a entrega às farmácias, dando oportunidades a todos para uma melhor distribuição dos produtos”, declara.

Para este fim-de-semana está previsto a chegada a São Vicente de uma outra remessa para reforçar as necessidades da população que estão procurando o produto para tentar se proteger da doença.