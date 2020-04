“Nos próximos dias atingiremos 1 milhão de casos confirmados”

A rápida propagação do novo coronavírus é motivo de preocupação para a Organização Mundial de Saúde (OMS), referiu o diretor-geral.

Quatro meses passados desde que o surto de Covid-19 surgiu na China, em dezembro, a Organização Mundial de Saúde (OMS) mostra-se “preocupada com a rápida propagação do novo coronavírus pelo mundo”, referiu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante a conferência de hoje.

O número de mortes mais do que duplicou na passada semana e a OMS garante que nos próximos dias será atingida a barreira das 50 mil e o número de contagiados atingirá “1 milhão”.

São já vários os países que apelam ao isolamento social de forma a evitar a propagação do vírus, no entanto a OMS alerta que esta atitude pode trazer “consequências para a população mais pobre e vulnerável”.

É imprescindível que os governos coloquem em ação medidas que apoiem os mais necessitados, salienta.

A Organização Mundial de Saúde continua a estudar o vírus e os efeitos de diferentes fármacos e “desde esta manhã, mais de 200 pacientes voluntariaram-se para fazer parte de um estudo”.

O uso de máscaras tem sido também um dos principais debates entre as autoridades de saúde. Quanto a isso, a OMS recomenda o uso de máscaras apenas a pessoas “que estão doentes e para quem cuida deles”.

“Recomendamos que os países preparem estações para a lavagem de mãos”

A reunir informação de centenas de países no mundo, a OMS garante que tem aprendido bastante sobre o novo coronavírus e que “juntamente com a UNICEF e IFRC foram publicadas novas direções para que todas as pessoas tenham acesso a locais para lavar as mãos”.

“Recomendamos aos países que preparem estações para a lavagem de mãos na entrada de espaços públicos, escritórios e estações de comboios e autocarros”, salienta o diretor-geral.

