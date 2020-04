Covid-19 no mundo. Mais de 900 mil infetados e 45 mil mortos

1/04/2020 19:33 - Modificado em 1/04/2020 19:33

Por sua vez o número de recuperados à escala global já ultrapassou a barreira dos 190 mil.

Neste momento o mundo trava um intenso duelo contra um inimigo comum: o surto do novo coronavírus.

Uma pandemia que já se espalhou pelos quatro cantos do planeta, sendo que o número de infetados cifra-se, neste momento, nas 905.279 pessoas, segundo os últimos dados recolhidos pela John Hopkins University.

A encabeçar esta lista estão os Estados Unidos com quase 200 mil infetados, num ‘top-3’ que é ainda composto por Itália (110.574) e Espanha (102.136).

No que diz respeito às vítimas mortais a cifra estabelece-se agora nas 45.731, com Itália a liderar esta variante com 13.155, à frente de Espanha com 9.053, e França com 3.523 óbitos.

De referir também que o número de recuperados já ultrapassou os 190 mil à escala global, com a China a registar 76.405 doentes totalmente recuperados, à frente de Espanha (22.647) e da Alemanha (18.700).

No que diz respeito ao panorama nacional, e segundo os dados revelados pela Direção Geral de Saúde, Portugal tem a lamentar a morte de 187 pessoas, sendo que até ao momento já se contabilizam 8.251 casos de Covid-19.

Por Notícias ao Minuto