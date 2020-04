Serviço Social da CM de São Vicente pretende entregar 500 cestas básicas a famílias carenciadas até ao fim-de-semana

A vereadora Lídia Lima, responsável pelo pelouro da Acção Social da Câmara Municipal de São Vicente, garante que a edilidade está a trabalhar para que até o próximo sábado, 04, sejam entregues 500 cestas básicas a famílias carenciadas da ilha. Para tal a vereadora apela à colaboração das empresas e das pessoas, para ajudar os mais necessitadas em São Vicente.

Em declarações ao NN, Lídia Lima, assegura que esta ação social de recolha de géneros alimentícios e produtos higiénicos, surge num momento em que o país vive uma situação de emergência devido ao covid-19.

Neste momento aponta que por forma de a Loja Social não ficar sobrecarregada, já foram entregues 62 cestas básicas, sendo 51 para os idosos da “Porta de Igreja”, isto através da Casa da Sopa (Monte Sossego), e 11 para a Associação dos Diabéticos da ilha que foi feita através da Associação de Diabéticos (Fonte Filipe).

Segundo a mesm, a edilidade vai fazendo o levantamento de pessoas que precisam de ajuda, através do cadastro social único e através de outros programas que da Câmara Municipal nomeadamente o Projeto Loja Social, que tem neste momento 150 famílias fixas. Também realça que no leque constam ainda as 22 crianças do Centro Social de Crianças com Paralisia Cerebral, situado em Canalona, que neste momento estão em casa e têm apoiado essas família com cestas básicas. Já no Programa Rede de Saúde, serão distribuídas cerca de 60 cestas básicas para os idosos.

Pese embora a Loja Social da edilidade tenha recebido algumas ofertas, entre outros da Associação Chinesa em São Vicente, está-se a aguardar por mais apoios, e nisso aponta que algumas empresas já contactaram o serviço social da CMSV, estando esta à espera dos donativos para formar as cestas básicas.

“É um trabalho contínuo, mas para conseguirmos atingir esta meta até sábado, terá que haver agilidade por parte das empresas e pessoas individuais em nos enviar os donativos. Deste que lançamos a campanha infelizmente temos poucas pessoas a telefonarem para nos ajudar, mas em sentido contrário temos um grande número de pessoas a ligarem pedindo o nosso apoio” explica.

É assim que a vereadora solicita todas as empresas que ajudam atempadamente, por forma a dar maior cobertura na ilha. “Pedimos o reforço daqueles que têm colaborado connosco e aos outros pedimos que colaborem neste momento, para ajudarmos todas as pessoas que estão a necessitar em São Vicente” vinca Lídia Lima realçando que neste momento já tiveram apoio das empresas como a Fragata, Empreitel Figueiredo, Copa e de algumas outras empresas que têm vindo a ajudar a Loja Social de forma mensal.

Por fim, diz que para além das pessoas que normalmente recebem as cestas básicas, se juntam também as pessoas que diariamente conseguiam trabalhar e tinham algo para a sua sobrevivência, mas que neste momento que o país é assolado pela pandemia do covid-19 estão em casa e sem rendimento.