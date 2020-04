Artur Correia diz que começa a duvidar que os 4 casos importados em Portugal sejam provenientes de Cabo Verde

1/04/2020 18:33 - Modificado em 1/04/2020 18:34

Na sequência da informação divulgada no domingo, 28, pela Direção Geral de Saúde portuguesa, de que existiam nos registos quatro cidadãos provenientes de Cabo Verde com covid-19, o Director Nacional de Saúde, Artur Correia, vincou que já está a ficar “angustiado” porque todos os dias enviam e-mails, ao ponto de começar a duvidar da veracidade dessa informação.

Artur Correia fez estas declarações quando confrontado sobre os casos anunciados pela Direção Geral de Saúde de Portugal, durante a habitual conferencia de imprensa do ponto de situação do covid-19 no país, onde voltou a frisar que ainda não teve nenhuma notícia sobre este caso.

“Daqui a pouco começo a duvidar de que são casos importados de Cabo Verde, porque começo a ouvir outras informações, não oficiais evidentemente, que não vou expor para não causar mais dúvidas ainda. O certo é que ainda não recebemos e estamos à espera, ansiosamente, das informações e estamos a insistir várias vezes. Ainda hoje fizemos isso de novo” salientou o DNS.

De referir que ontem disse que a informação que receberam é que os quatro casos positivos de covid-19, que chegaram em Portugal provenientes de Cabo Verde, estiveram no país durante a fase de incubação dos vírus.