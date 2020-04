Covid-19: Amostras do caso suspeito em São Vicente ainda à espera de serem enviadas para a cidade da Praia

1/04/2020 18:10 - Modificado em 1/04/2020 18:10

O Delgado de Saúde da ilha de São Vicente, Elísio Silva, assegurou que devido a suspensão dos transportes marítimos e aéreos inter-ilhas, as amostras do caso suspeito de covid-19 na ilha, sofreu atraso no envio para a capital do país, onde se procederá ao teste.

Abordado pelo NN, o Delegado de Saúde local, garantiu que este constrangimento está a impedir o envio das amostras do caso suspeito que está em isolamento no Hospital Baptista de Sousa, desde terça-feira, 31 de março, para o laboratório na cidade da Praia, que é o único até ao momento no país capacitado para realizar testes de despistagem para o covid-19.

O mesmo garantiu que até ao momento, não há uma solução extra para resolver esta situação, salientando que o envio será feito a partir do momento que houver ligações quer sejam marítimas ou aéreas. Mas, conforme o Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, deverá haver um barco rumo à cidade da Praia.