Santiago, Boavista, São Vicente e Sal são as ilhas que mais ligam para a Linha Verde 800 11 12

1/04/2020 19:22 - Modificado em 1/04/2020 19:22

A Linha Verde criada pelo governo de Cabo Verde, para as pessoas reportarem casos suspeitos e pedido de informação, recebe na sua maioria ligações da ilha de Santiago, seguido Boavista, São Vicente e Sal.

Conforme a técnica do Serviços Nacional de Proteção Civil , Vitória Veríssimo, desde a sua entrada em funcionamento, até esta terça-feira, havia registado cerca de 7.415 chamadas. Por dia regista uma media de 300 chamadas e em período de pico este número duplica.

Em todo o país, são 46 médicos, em constante alerta, mesmo de noite e mais 12 psicólogos, que juntam a partir desta quarta-feira, 01 Abril.

Este é um serviço importante que funciona 24 horas por dias, para reportar possíveis casos suspeitos. Para o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, este serviço tem sido de muita utilidade no sentido de encaminhamento e resposta, a situações que exigem depois, intervenção médica. “A equipa é integrada por agentes da protecção civil, pessoal médico, pessoal da enfermagem, o que dá toda a garantia de prestar um bom serviço”, sublinhou.Uma vez que algumas pessoas têm usado esta linha para “brincar” com o sistema, Ulisses Correia e Silva apelou às pessoas a fazerem um “bom uso” desta linha e a não fazerem chamadas que não são para a finalidade que a linha foi criada, visto que serve também para fazer a despistagem em tempo e para dar resposta em tempo, por isso o apelo a não congestionarem a linha, com chamadas falsas.