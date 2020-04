Polícia Nacional admite recorrer a pré-reformados para reforçar ações durante o estado de emergência

1/04/2020 17:02 - Modificado em 1/04/2020 17:03

O diretor nacional da Polícia Nacional, admite recorrer aos pré reformados para reforçar a fiscalização e cumprimento do estado de emergência no país. Emanuel Estaline diz que nestes dias a aposta tem sido na sensibilização e acredita que com o passar dos dias, a PN pode endurecer as medidas para fazer valer o estado de emergência.

Em declarações a RCV, Emanuel Estaline avançou que a P, tem apostado em intervenções de sensibilização nos diversos concelhos do país, para cumprimento das normas da situação de exceção que a nação vive atualmente.

“O balanço tem sido positivo. A maioria das pessoas tem acatado as recomendações, no entanto existem outras situações em que temos deparado com alguma resistência e tentamos convencer as pessoas a voltarem para casa. Apesar destas situações, podemos dizer que tem corrido bem”, refere o director nacional da PN.

Para fazer a fiscalização do cumprimento das medidas de restrição, a PN conta com o apoio da Polícia Judiciária, a Inspecção-Geral das Actividades Económica, IGAE, e de algumas câmaras municipais. “Esta forma de atuação tem surtido efeito e vamos continuar a fazer este trabalho, tendo em conta o cumprimento integral das normas nesta matéria.

Acima das liberdades e garantias está o cumprimento do estado de emergência, para salvaguardar a saúde da população, por isso defende que as pessoas devem estar cientes disso e à medida que os dias vão passando, as medidas podem ser endurecidas. “Para fazer cumprir o que está na lei”.

Emanuel Estaline adianta também que todo o efetivo da Polícia Nacional pode vir a ser convocado a colaborar no sector da área operacional de forma a ter mais gente para fazer a fiscalização.

“Um despacho dos pré reformados, está a aguardar, conforme for a evolução da situação, para sabermos ajustar o nosso plano operacional, para dar resposta à situação atual”.